Embiste a pareja y huye en Praderas

MONCLOVA COAH.-La imprudencia de un automovilista que no respetó un señalamiento de alto provocó que una pareja que viajaba en motocicleta fuera embestida y que el responsable escapara del lugar, la noche del domingo en la colonia Praderas.

El accidente ocurrió cuando los dos ocupantes de la motocicleta circulaban sobre la avenida Obrero Unido. Al llegar al cruce con la calle Villa Latina, un conductor que manejaba un automóvil Chevrolet Malibú blanco omitió el alto obligatorio e impactó la unidad de dos ruedas.

El accidente ocurrió en la colonia Praderas, donde un automovilista no respetó el alto.

Tras el choque, el conductor del vehículo emprendió la huida sin detenerse para auxiliar a los afectados, dejando a la pareja sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a una joven que resultó lesionada durante el percance, mientras que su acompañante permaneció en el lugar de los hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la joven lesionada en el lugar del accidente.

Oficiales de Control de Accidentes arribaron posteriormente para tomar conocimiento del incidente, realizar el peritaje correspondiente e iniciar las diligencias para establecer la mecánica del accidente y dar seguimiento a la búsqueda del conductor responsable.