Motociclista resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA COAH.-Un motociclista resultó lesionado la tarde del domingo al verse involucrado en un accidente vial registrado en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad, lo que movilizó a paramédicos y autoridades de Tránsito.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 24 y 3, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Chevrolet Spark color negro circulaba sobre la calle 24 cuando, al llegar a la intersección, fue impactado en uno de sus costados por una motocicleta.

Tras la colisión, el conductor de la motocicleta cayó al pavimento y sufrió diversas lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes le brindaron los primeros auxilios y valoraron su estado de salud.

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia luego de escuchar el fuerte impacto y observar al motociclista tendido sobre la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 24 y 3

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.