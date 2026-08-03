Navajean a joven tras brutal golpiza

MONCLOVA, COAH.— Un joven de 20 años que recolectaba latas de aluminio resultó lesionado de gravedad tras ser golpeado y apuñalado presuntamente por un grupo de pandilleros, durante un ataque registrado la noche del domingo entre las colonias Praderas del Sur y Calderón.

De acuerdo con la información recabada, la víctima, identificada como Alexis, caminaba por las orillas de las calles de la colonia Praderas del Sur cuando fue interceptada sorpresivamente por varios sujetos.

Los agresores presuntamente lo golpearon y posteriormente lo llevaron hasta la colonia Calderón, donde le ocasionaron dos heridas de arma blanca en la espalda antes de abandonarlo lesionado.

A pesar de las heridas, el joven logró caminar hasta un domicilio ubicado sobre la calle Napoleón Gómez Sada, donde vecinos del sector le brindaron los primeros auxilios y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar información e iniciar las primeras investigaciones con el propósito de identificar y localizar a los responsables de la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de la víctima.