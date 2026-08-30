Hombre con discapacidad sufre accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Por cuarta ocasión, un hombre con capacidades diferentes se vio involucrado en un accidente vial, luego de no alcanzar a frenar a tiempo y terminar impactando por alcance a otro automóvil en calles del fraccionamiento Monclova.

El percance ocurrió durante la mañana de este sábado al sur de la ciudad, cuando Miguel Gómez, de 58 años y vecino del fraccionamiento Francisco I. Madero, circulaba por el sector a bordo de un Volkswagen Jetta negro, habilitado con placas para personas con discapacidad.

El conductor se aproximaba a un reductor de velocidad cuando, aparentemente, no logró detener la marcha a tiempo. En ese momento, delante de él avanzaba un Suzuki Ignis rojo, conducido por Juan Flores, de 33 años, vecino de Ciudad Frontera.

La distancia entre ambos vehículos no fue suficiente y el Jetta terminó estrellándose contra la parte posterior del Suzuki, provocando daños materiales en las dos unidades.

Tras el impacto, elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Los involucrados dialogaron en el sitio y, al contar con seguro vehicular, el presunto responsable buscaba llegar a un acuerdo mediante su ajustador para cubrir los daños ocasionados.