Motociclista derrapa en Monclova tras evitar atropellar a mujer de 74 años

MONCLOVA, Coah. - Lo que inicialmente fue reportado como un atropellamiento terminó siendo un accidente distinto: una mujer de 74 años cayó cuando intentaba llegar al camellón central y el motociclista derrapó al maniobrar para evitar golpearla.

El percance ocurrió durante la mañana de este sábado sobre la avenida Las Torres, cerca del cruce con la calle 9, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de Control de Accidentes.

De acuerdo con testigos, Rosa Martínez, de 74 años y vecina de la colonia Tierra y Libertad, comenzó a cruzar la avenida. Al percatarse de su presencia, Adolfo Hernández, de 22 años y vecino de la colonia Hipódromo, accionó el claxon y redujo la velocidad para darle oportunidad de llegar al camellón.

Sin embargo, la mujer perdió el equilibrio antes de alcanzar la zona central y cayó sobre el pavimento. Ante el movimiento inesperado, el motociclista realizó una maniobra para evitar arrollarla, pero terminó perdiendo el control de su Vento Tornado negra con rojo y derrapó.

Automovilistas que observaron la escena reportaron inicialmente que un motociclista había atropellado a una mujer. Al llegar, los oficiales establecieron que no se había producido el impacto y que ambos habían resultado afectados durante la maniobra para evitar el accidente.

Paramédicos atendieron a Rosa, quien presentó una lesión en una pierna, aunque rechazó ser trasladada y señaló que sus familiares la llevarían por sus propios medios.

Adolfo, en cambio, sufrió diversos golpes y una probable fractura en un brazo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Familiares de la mujer manifestaron su inconformidad ante lo ocurrido, por lo que las autoridades buscarían obtener imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en negocios cercanos para esclarecer la mecánica del percance.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinarían las responsabilidades conforme a las evidencias obtenidas.