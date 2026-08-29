Quema de basura asusta a vecinos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una espesa columna de humo hizo pensar a vecinos de la colonia La Amistad que una vivienda estaba en llamas y que incluso podía haber personas atrapadas, por lo que no dudaron en pedir ayuda a los cuerpos de emergencia.

La movilización ocurrió durante la mañana de este sábado en un domicilio de la calle Leona Vicario, entre la avenida Revolución Mexicana y la calle 16 de Septiembre, hasta donde acudieron elementos de Bomberos y Policía Municipal.

Origen del Humo Alarmante

Al inspeccionar el lugar, los apagafuegos descubrieron que la vivienda se encontraba fuera de peligro y que el incendio se concentraba en el patio frontal, donde ardía un considerable acumulamiento de basura.

Los desperdicios generaron una gran cantidad de humo que se extendió por el sector y provocó la alarma entre los habitantes, quienes inicialmente pensaron que las llamas habían alcanzado la casa.

Recomendaciones de Seguridad

Los bomberos actuaron rápidamente y lograron sofocar el fuego antes de que pudiera propagarse hacia el inmueble o alcanzar otros puntos del predio.

Una vez controlada la emergencia, los elementos recomendaron retirar la basura acumulada y evitar mantener desperdicios en grandes cantidades, debido al riesgo de que una situación similar pueda terminar afectando la vivienda o a los vecinos.