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Quema de basura asusta a vecinos en Monclova

Una columna de humo hizo pensar que una vivienda estaba en llamas, pero Bomberos hallaron fuego en basura acumulada.

Por Brenda Rebolloso - 29 agosto, 2026 - 12:12 p.m.
Bomberos controlaron el incendio que se concentró en un acumulamiento de basura ubicado en el patio.
Bomberos controlaron el incendio que se concentró en un acumulamiento de basura ubicado en el patio.

MONCLOVA, COAH.- Una espesa columna de humo hizo pensar a vecinos de la colonia La Amistad que una vivienda estaba en llamas y que incluso podía haber personas atrapadas, por lo que no dudaron en pedir ayuda a los cuerpos de emergencia.

La movilización ocurrió durante la mañana de este sábado en un domicilio de la calle Leona Vicario, entre la avenida Revolución Mexicana y la calle 16 de Septiembre, hasta donde acudieron elementos de Bomberos y Policía Municipal.

Origen del Humo Alarmante

Al inspeccionar el lugar, los apagafuegos descubrieron que la vivienda se encontraba fuera de peligro y que el incendio se concentraba en el patio frontal, donde ardía un considerable acumulamiento de basura.

Los desperdicios generaron una gran cantidad de humo que se extendió por el sector y provocó la alarma entre los habitantes, quienes inicialmente pensaron que las llamas habían alcanzado la casa.

Recomendaciones de Seguridad

Los bomberos actuaron rápidamente y lograron sofocar el fuego antes de que pudiera propagarse hacia el inmueble o alcanzar otros puntos del predio.

Una vez controlada la emergencia, los elementos recomendaron retirar la basura acumulada y evitar mantener desperdicios en grandes cantidades, debido al riesgo de que una situación similar pueda terminar afectando la vivienda o a los vecinos.

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