Riña en fiesta provoca movilización de Seguridad Pública en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una fuerte riña registrada durante una fiesta provocó la noche de ayer una movilización de elementos de Seguridad Pública en la colonia Loma Linda, al sur de la ciudad.

El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre un enfrentamiento entre varios asistentes al festejo que se desarrollaba en una quinta de la colonia.

Tras recibir el llamado de emergencia, elementos de Seguridad Pública acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación.

Sin embargo, al momento del arribo de los oficiales, los sujetos involucrados en la riña ya se habían retirado y se escabulleron por las calles cercanas al sitio donde se realizaba el festejo.

Ante esta situación, los agentes municipales permanecieron en el lugar para verificar que no continuaran los disturbios. A los asistentes les advirtieron que, de registrarse otro altercado, procederían a dar por terminado el festejo.

Después de realizar las diligencias correspondientes y constatar que la situación se encontraba bajo control, los oficiales se retiraron del lugar.

No se reportaron detenciones relacionadas con la riña, debido a que los involucrados huyeron antes de la llegada de los elementos policiacos.