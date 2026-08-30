Repartidor lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida resultó lesionado la noche de ayer sábado luego de ser embestido por otro motociclista, quien abandonó el lugar y no pudo ser localizado por las autoridades.

El accidente ocurrió minutos antes de las 23:00 horas, sobre el bulevar Matamoros, en el cruce con la calle Madero.

Juan Luis circulaba en una motocicleta Italika gris con negro, después de concluir la entrega de un pedido. Al aproximarse a la intersección, fue impactado por otra motocicleta.

Según la versión proporcionada por el afectado, la unidad responsable era de color verde con negro. Tras el impacto, el repartidor perdió el equilibrio, salió proyectado y terminó sobre el pavimento.

El trabajador permaneció tendido en el sitio mientras esperaba la llegada de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron para brindarle atención y valorar las lesiones que presentaba.

Después de examinarlo, los socorristas determinaron que los golpes aparentemente no eran de gravedad, por lo que no se reportó una condición que pusiera en riesgo su vida.

Elementos encargados del control de accidentes también se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del percance y recabar la declaración del motociclista afectado.

Los oficiales inspeccionaron los alrededores y reunieron información para establecer la identidad del conductor involucrado.

Sin embargo, el segundo motociclista ya había escapado del sitio. Los recorridos realizados en la zona no permitieron localizarlo.

Las autoridades mantuvieron abiertas las indagatorias para identificar al responsable y determinar las responsabilidades correspondientes por el accidente.