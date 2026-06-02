Accidente en Monclova: Motociclista choca contra automóvil

MONCLOVA, COAH.- Una madrugada marcada por el exceso de velocidad y el alcohol terminó con un motociclista lesionado y hospitalizado, luego de que invadiera el carril contrario y se impactara contra un automóvil en calles de la colonia Cañadas.

El accidente se registró cerca de la 1:00 de la mañana sobre la calle Manuel Acuña, generando la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El presunto responsable fue identificado como Miguel Velázquez Romo, quien conducía una motocicleta Italika y circulaba con dirección al oriente cuando, según las primeras investigaciones, perdió el control debido al estado de ebriedad en que se encontraba y a la velocidad con la que se desplazaba.

Al llegar a la altura de la calle Justo Sierra, el motociclista cruzó repentinamente hacia el carril contrario, quedando de frente al paso de un automóvil Nissan Sentra color blanco que era conducido por Leonel Castañeda.

El conductor del vehículo relató que intentó reaccionar para evitar la colisión, pero la maniobra imprudente ocurrió de manera tan repentina que le resultó imposible esquivar la motocicleta.

El encontronazo fue inevitable. Tras el impacto, Miguel Velázquez salió proyectado contra uno de los costados delanteros del automóvil y posteriormente fue lanzado hacia una banqueta, donde terminó severamente golpeado.

Vecinos y automovilistas que escucharon el fuerte estruendo se acercaron para auxiliar al lesionado y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversas lesiones, principalmente golpes en la cabeza y múltiples contusiones. Debido a su estado, fue trasladado a un hospital para una valoración médica más profunda.

Mientras tanto, oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

Las investigaciones preliminares establecieron que la probable causa del accidente fue la invasión de carril por parte del motociclista, aunado a que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a evitar manejar en estado de ebriedad, ya que este tipo de conductas continúan siendo una de las principales causas de accidentes con consecuencias graves.