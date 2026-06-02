Joven es mordida por perro callejero en Monclova: Jasmine López

MONCLOVA, COAH.- Una joven resultó lesionada durante la noche del martes tras ser mordida por un perro callejero al dirigirse a su domicilio en calles de la colonia El Pueblo, lo que provocó la movilización de paramédicos y autoridades municipales.

La afectada, Jasmine Araceli López Pérez, de 21 años y vecina de la Privada Las Américas, recibió atención médica por una herida en una de sus piernas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas, cuando la joven regresaba a su hogar. Según su relato, caminaba por el cruce de las calles Matamoros y Kennedy cuando un perro sin dueño la atacó, mordiéndole la pierna derecha en la parte baja del chamorro, causándole dolor y angustia.

Vecinos que presenciaron el incidente la ayudaron y solicitaron asistencia médica de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar, brindaron los primeros auxilios y evaluaron la herida, determinando que, aunque no era grave, requería seguimiento médico por el riesgo de infecciones y enfermedades transmitidas por mordeduras de animales.

La Policía Municipal acudió para investigar el incidente y recopilar información sobre el perro agresor. Se recomendó a la joven buscar atención médica y seguir el tratamiento preventivo indicado por especialistas, además de mantenerse bajo observación para descartar complicaciones.

Se solicitó la intervención del departamento de Control Animal para localizar al perro y verificar su estado de salud, descartando enfermedades que representen un riesgo para la víctima y los habitantes del sector.

El caso reavivó la preocupación entre vecinos de la colonia El Pueblo, quienes señalaron la persistencia del problema de perros callejeros en varias calles del sector.