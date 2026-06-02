Trabajadora sufre accidente en bicicleta y es hospitalizada en Monclova

Monclova, Coah.- Una trabajadora de un centro comercial terminó hospitalizada la noche del martes luego de sufrir una aparatosa caída cuando se desplazaba en bicicleta rumbo a su domicilio por calles de la colonia San Salvador.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas sobre la avenida Estadio, a la altura del cruce con la calle Evodio Torres Cano, donde testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar a una mujer tendida sobre el pavimento con visibles golpes.

La lesionada fue identificada como Cynthia Nayely Ayala Olguín, de 29 años de edad, vecina de la calle Dionisio Velarde de la colonia San Salvador. De acuerdo con los primeros reportes, la joven acababa de concluir su jornada laboral en un centro comercial ubicado sobre la avenida Huemac y se dirigía a casa a bordo de su bicicleta.

Según la información recabada en el lugar, cuando circulaba por la avenida Estadio accionó de manera repentina el freno delantero de la unidad, provocando que perdiera el control. La bicicleta se detuvo bruscamente y la trabajadora salió proyectada hacia el frente, impactándose de forma violenta contra la carpeta asfáltica.

El fuerte golpe causó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por el sector, quienes de inmediato llamaron al Sistema Estatal de Emergencias para solicitar auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio y brindaron los primeros auxilios a Cynthia, quien presentaba diversas contusiones y dolor en distintas partes del cuerpo. Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario trasladarla a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para descartar lesiones de mayor consideración.

Afortunadamente, las heridas no fueron catalogadas como graves; sin embargo, la joven quedó bajo observación médica para descartar posibles afectaciones internas derivadas de la caída.

Elementos policiacos también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y apoyar en las labores preventivas mientras era auxiliada la lesionada.