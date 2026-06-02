Colonia Hipódromo en Monclova: hombre en estado de ebriedad causa alarma

Monclova, Coah. - Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la noche en la colonia Hipódromo, luego de que vecinos reportaran que un hombre presuntamente amenazaba con quitarse la vida dentro de su domicilio, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle 14, entre las calles 7 y 9, donde residentes escucharon gritos provenientes del inmueble y aseguraron que el hombre expresaba frases relacionadas con hacerse daño, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con Verónica Berenice, esposa del señalado, quien explicó que su pareja había llegado a casa en estado de ebriedad y que bajo los efectos del alcohol suele protagonizar episodios similares, lanzando comentarios alarmantes que terminan preocupando a familiares y vecinos.

Mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes, verificaron la situación al interior de la vivienda y localizaron al hombre dormido, descartando cualquier riesgo inminente para su integridad física.

Tras confirmar que no existía una emergencia real, los elementos preventivos dialogaron con los familiares para exhortarlos a mantenerse atentos a cualquier situación que pudiera representar un peligro y posteriormente se retiraron del lugar.

La intervención concluyó sin personas lesionadas, sin detenciones y sin que fuera necesaria la participación de cuerpos de rescate o personal médico.