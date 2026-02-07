Accidente en motocicleta deja tres menores lesionados en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la colonia La Loma de esta ciudad se registró un accidente de motocicleta que dejó como saldo tres menores de edad heridos.

El percance ocurrió cuando los jóvenes circulaban por dicho sector y, por causas aún no determinadas, perdieron el control del vehículo, lo que provocó lesiones de consideración.

De inmediato, elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los afectados.

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibieron atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Los menores fueron identificados como Alexis Gabriel N., de 14 años, residente de la colonia Las Aves, quien sufrió traumatismo craneoencefálico; Luis Eduardo N., de 15 años, domiciliado en la misma colonia, y David Artemio N., de 16 años, quien presentó traumatismo facial y una herida en la ceja izquierda.

Los menores involucrados en el accidente

Acciones de la autoridad

El accidente ocurrió en la colonia La Loma, donde los jóvenes no usaban casco al conducir la motocicleta. Este hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han señalado la falta de medidas de seguridad al conducir vehículos de dos ruedas.

Impacto en la comunidad

Las autoridades locales instan a los padres a fomentar el uso de equipo de protección al conducir motocicletas. Recordaron que el uso de casco y equipo adecuado puede marcar la diferencia entre una lesión leve y un accidente de consecuencias fatales.