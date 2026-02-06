Accidente fatal en Monclova: hombre arrollado por tren frente a su madre

MONCLOVA, COAH.- Un trágico hecho se registró la tarde de este viernes en las vías del tren que cruzan la colonia Calderón, al sur de Monclova, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado al lanzarse al paso del tren.

La persona fue identificada como Armando Reyes Sánchez, quien se encontraba sobre las vías cuando la locomotora avanzaba en dirección de sur a norte. La máquina 4802 de Ferromex arrastraba un convoy superior a los dos kilómetros de longitud, lo que impidió que pudiera frenar a tiempo.

De acuerdo con testigos, el hombre se colocó frente al tren instantes antes del impacto. La pesada unidad lo embistió y posteriormente fue alcanzado por las ruedas de acero del convoy, provocándole la muerte de manera instantánea.

En el lugar también se encontraba su madre, Alicia Reyes Hernández, de 72 años, quien presenció los hechos. Vecinos del sector solicitaron de inmediato apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública acordonaron el área para resguardar la escena, mientras familiares permanecían en el punto ferroviario. Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias de ley y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades integraron la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos ocurridos al sur de la ciudad.