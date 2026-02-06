Monclova: Choque por alcance causa daños materiales y congestión

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance registrado la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con Ejército Mexicano, dejó daños materiales de consideración y provocó congestión vehicular por varios minutos, luego de que un conductor no guardó la distancia de seguridad.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando dos vehículos circulaban de norte a sur en fila, dentro de una zona de tráfico cargado a esa hora.

De acuerdo con el informe de tránsito, el conductor de un Honda Accord color blanco, identificado como José Abel Coronado, redujo la velocidad al aproximarse al cruce debido a la carga vehicular.

Detrás de él circulaba un Honda Civic color negro, manejado por Ángel Marcelino López, quien no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactando la parte trasera del primer automóvil.

Tras el golpe, ambos vehículos quedaron detenidos sobre los carriles de circulación, generando embotellamiento momentáneo mientras se solicitaba apoyo de las autoridades.

Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas acudieron para valorar a los conductores, confirmando que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado hospitalario.

Elementos municipales tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron el retiro de las unidades para liberar la vialidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener distancia preventiva y anticipar frenados en zonas de alto flujo para evitar este tipo de percances.