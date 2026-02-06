Iglesia Alfa y Omega apoya a familiares en Hospital de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Con la intención de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos complicados por la hospitalización de un familiar, integrantes de la iglesia Alfa y Omega realizaron una jornada solidaria afuera del Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde repartieron alimentos y bebidas durante la tarde-noche de este viernes.

Los voluntarios, procedentes de la colonia Estancias de Santa Ana, instalaron mesas en el exterior del nosocomio, ubicado en la colonia Azteca, para ofrecer comida preparada y agua a familiares de pacientes que permanecen en espera de noticias médicas.

La actividad fue coordinada por el pastor José Trujillo e Irma Lozano, quienes encabezaron al grupo de creyentes que participó en la entrega directa de los apoyos. Personas de distintas edades se acercaron al punto para recibir los alimentos, agradeciendo el gesto ante las largas horas de espera.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo fue acompañar de manera práctica a quienes enfrentan preocupación y desgaste físico y emocional por la salud de sus seres queridos, aportando un apoyo básico pero significativo.

Los participantes señalaron que este tipo de acciones forman parte de sus labores comunitarias y no descartaron repetir la actividad en próximas fechas, enfocándose en sectores donde detecten necesidad inmediata.