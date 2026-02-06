Accidente en Monclova: mujer ignora alto y provoca choque

MONCLOVA, COAH.— La prisa por llegar al trabajo terminó en choque la mañana de este viernes en calles de la colonia Guadalupe, luego de que una conductora ignoró un señalamiento de alto y provocó un accidente en un cruce concurrido del sector.

El percance se registró cerca de las 07:00 horas, cuando una mujer conducía una camioneta Mazda color negro sobre la calle Málaga. De acuerdo con el reporte de autoridades, la unidad avanzó sin realizar el alto obligatorio marcado en la vialidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al incorporarse al cruce con la calle República de Chile, la camioneta impactó de costado a un automóvil Nissan Sentra que circulaba con preferencia de paso. En el sedán viajaba otra conductora acompañada de su hijo, a quien llevaba a la escuela en ese momento. A pesar de lo aparatoso del golpe, no se reportaron personas lesionadas.

Acciones de la autoridad

Tras una revisión en el lugar, ambas mujeres indicaron encontrarse en buen estado, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Los daños en las unidades fueron catalogados como menores. Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y apoyar en el control vial, mientras las involucradas acordaron resolver la situación mediante sus compañías aseguradoras.

Autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos de tránsito y manejar con anticipación de tiempo, ya que la prisa —recordaron— suele ser mala copiloto.