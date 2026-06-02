Joven de 17 años resulta gravemente herido en accidente en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un adolescente de apenas 17 años se debate entre la vida y la muerte luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre la carretera federal número 30, en el municipio de Frontera, donde terminó impactándose violentamente contra la parte trasera de un automóvil cuando circulaba a bordo de su motocicleta.

El percance ocurrió la tarde de este martes a la altura del puente vehicular de la carretera 30 que pasa sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, movilizando de inmediato a corporaciones de auxilio y seguridad debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el joven.

El lesionado fue identificado como Arturo N, de 17 años de edad, quien conducía una motocicleta en color negro con naranja con dirección hacia el poniente. De acuerdo con las primeras investigaciones, al descender del puente no logró percatarse que un automóvil Mitsubishi Lancer color guindo, manejado por Fidencio Martínez Ortega, reducía la velocidad para intentar realizar un retorno hacia los carriles contrarios.

La falta de reacción provocó que el motociclista se estrellara de lleno contra la parte posterior del vehículo, generándose un impacto de gran magnitud que dejó severos daños materiales en la unidad y lanzó al adolescente varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que el menor permanecía inmóvil y con lesiones de consideración.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria al menor, detectando un probable traumatismo craneoencefálico y una posible fractura de cadera, lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Debido a la gravedad de su estado, los paramédicos emprendieron el traslado de urgencia hacia la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, apoyados por unidades de la Policía Municipal de Frontera y Monclova, cuyos elementos agilizaron el paso de la ambulancia para reducir el tiempo de llegada al hospital.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Peritaje de Frontera realizaron el levantamiento del croquis correspondiente y recabaron evidencias en el lugar para determinar con precisión las responsabilidades del accidente.

Hasta el cierre de esta edición, el adolescente permanecía hospitalizado bajo observación médica especializada, luchando por sobrevivir a las severas lesiones que sufrió tras el brutal encontronazo.