Muerte de Irving Montano en Monclova genera nueva imputación por homicidio

MONCLOVA, COAH.- La muerte de Irving Orlando Montaño Reyna quedó oficialmente esclarecida en cuanto a su causa, luego de que los resultados de la necropsia confirmaran que el joven perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado de la brutal agresión que sufrió días atrás, por lo que la Fiscalía General del Estado prepara una nueva imputación por homicidio calificado contra los dos presuntos responsables.

El Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que los dictámenes periciales ya fueron incorporados a la carpeta de investigación y fortalecen la acusación en contra de los dos hombres que actualmente permanecen detenidos y vinculados a proceso por estos hechos.

Las autoridades recordaron que cuando se judicializó inicialmente el caso, Irving Orlando aún se encontraba con vida, motivo por el cual los acusados fueron procesados por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, calificadas con ventaja.

Sin embargo, tras el fallecimiento de la víctima y una vez concluidos los estudios forenses, la situación jurídica de los imputados cambiará de manera significativa.

De acuerdo con la Fiscalía, el resultado de la necropsia establece que las lesiones sufridas por el joven fueron determinantes para su muerte, por lo que ahora se buscará que enfrenten cargos por homicidio calificado.

Las investigaciones señalan que la agresión ocurrió hace aproximadamente una semana y media y que el ataque habría estado motivado por viejas rencillas entre los involucrados, conflicto que terminó escalando hasta dejar consecuencias fatales.

Antes de solicitar la nueva audiencia judicial, agentes ministeriales y peritos continúan integrando todos los elementos de prueba relacionados con el caso, incluyendo los dictámenes médicos, periciales y las actuaciones derivadas del levantamiento del cuerpo.

Una vez reunida la totalidad de las evidencias, la Fiscalía solicitará formalmente ante el órgano jurisdiccional una nueva imputación contra los detenidos por el delito de homicidio calificado.

En caso de que el juez considere suficientes los elementos presentados y dicte la vinculación a proceso por el nuevo delito, la acusación anterior por lesiones gravísimas quedará sin efecto para dar paso al procedimiento penal por homicidio.

La muerte de Irving Orlando Montaño Reyna ha generado consternación entre familiares y conocidos, mientras que las autoridades mantienen firme el proceso judicial para esclarecer por completo los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.