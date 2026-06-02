Por no darle dinero 'tragafuegos' intenta quemar a conductora

MONCLOVA, COAH. – Lo que parecía una espera cotidiana en un semáforo terminó convirtiéndose en un momento de tensión para una conductora, luego de que un tragafuegos presuntamente intentara agredirla con una antorcha encendida al molestarse porque no recibió dinero mientras trabajaba en un crucero del bulevar Francisco I. Madero.

Los hechos se registraron la tarde de este martes y provocaron la movilización de elementos de la Policía Municipal, luego de que la afectada solicitara ayuda mediante un grupo de seguridad de WhatsApp, alertando sobre la agresión sufrida.

La conductora, identificada como Dalia Olvera Montes de Oca, relató a las autoridades que se encontraba detenida esperando la luz verde cuando un hombre que realiza espectáculos con fuego se acercó para solicitar apoyo económico. Sin embargo, al no recibir dinero, el sujeto reaccionó de manera presuntamente agresiva.

De acuerdo con la versión proporcionada por la mujer, el individuo adoptó una actitud hostil e intentó alcanzarla con la antorcha encendida que utilizaba para sus actos. Aunque no logró lesionarla directamente, introdujo el objeto al interior del vehículo, causando daños menores y manchas en la blusa que vestía la automovilista a la altura del brazo.

La situación provocó momentos de angustia para la conductora, quien temió resultar quemada dentro de su automóvil. Tras el incidente, el presunto agresor se retiró rápidamente del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos municipales arribaron al sitio y se entrevistaron con la afectada, quien proporcionó las características físicas y de vestimenta del señalado, indicando que portaba pantalón de mezclilla azul marino y camisa blanca, además de formar parte de las personas que suelen trabajar en los semáforos realizando espectáculos para solicitar dinero a los automovilistas.

Con la información obtenida, los oficiales implementaron recorridos de búsqueda en los principales cruceros y calles cercanas del sector; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no lograron ubicar al presunto responsable.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente. El caso generó preocupación entre automovilistas y vecinos, debido a que una simple negativa a entregar dinero derivó presuntamente en una conducta agresiva que pudo haber tenido consecuencias mayores.