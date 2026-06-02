Rebota' camioneta en base de poste

El conductor de la Ford hizo una maniobra prohibida al tratar de cruzar el bulevar Madero y acabó atravesándose al paso de la Journey. Una mujer resultó lesionada.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Francisco I. Madero dejó como saldo una mujer lesionada, cuantiosos daños materiales y un importante caos vial, luego que un adulto mayor realizó una maniobra prohibida para intentar incorporarse a una calle lateral.

El accidente ocurrió cuando Félix Rangel, de 81 años, intentó cruzar el bulevar Madero.

El percance ocurrió en el cruce del par vial con la calle Barranquilla, donde Félix Rangel, de 81 años de edad, conducía una camioneta Ford Explorer color gris por los carriles del lado norte.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al llegar a la intersección el octogenario intentó cruzar los carriles de circulación de lado sur para ingresar a la calle Barranquilla, invadiendo intempestivamente la trayectoria de una camioneta Dodge Journey blanca que era conducida por Imelda Moreno, de 46 años.

La conductora circulaba con preferencia de paso sobre los carriles del lado sur del bulevar, por lo que no tuvo oportunidad de evitar el encontronazo.

El fuerte impacto proyectó la Dodge Journey fuera de su trayectoria hasta terminar estrellada contra la base de concreto de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, provocando momentos de angustia entre automovilistas y comerciantes de la zona.

La mujer lesionada fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en el lugar.

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de rescate al observar que la conductora presentaba diversas molestias físicas tras el brutal choque.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar, brindaron atención prehospitalaria a Imelda Moreno y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica más completa.

Mientras tanto, la esposa del conductor responsable también manifestó algunas molestias físicas derivadas del percance; sin embargo, decidió permanecer en el lugar y rechazó ser trasladada por los socorristas.

El tráfico se vio afectado en el bulevar Madero mientras se realizaban las diligencias.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron las versiones de los involucrados para establecer responsabilidades.

Durante las investigaciones, Félix Rangel reconoció haber efectuado la maniobra para incorporarse a la calle Barranquilla, situación que derivó en el accidente.

Debido a la posición en que quedaron las unidades destrozadas, la circulación vehicular fue cerrada temporalmente en ese tramo del bulevar Francisco I. Madero, siendo desviados los automovilistas por calles alternas mientras se realizaban las labores de auxilio y peritaje.

Finalmente, una grúa fue requerida para retirar ambas camionetas y trasladarlas a un corralón. El conductor de la Ford Explorer fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para responder por los daños materiales y los gastos derivados del accidente.