Hallan narcotúnel entre Tijuana y San Diego con droga y material ilícito

Autoridades federales localizaron un presunto narcotúnel que conectaba la ciudad de Tijuana, Baja California, con una zona urbana de San Diego, California, en Estados Unidos, como parte de una investigación contra actividades de tráfico de drogas y armas.

El hallazgo fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, durante un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Tijuana, el cual presuntamente funcionaba como centro de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

Detalles confirmados

En el lugar fue identificado un túnel de aproximadamente 265 metros de longitud y 6.30 metros de profundidad, que llegaba hasta una calle en San Diego, lo que refuerza la hipótesis de su uso como ruta clandestina entre ambos países.

De acuerdo con la información oficial, la estructura subterránea contaba con iluminación, sistema de ventilación y un mecanismo electrónico que facilitaba el desplazamiento a través del pasadizo, lo que indica una operación con cierto nivel de infraestructura.

Durante el aseguramiento también fueron encontrados cartuchos útiles, dosis de presunta metanfetamina y marihuana, así como teléfonos celulares y documentación que ya está siendo analizada por las autoridades como parte de la investigación.

Acciones de la autoridad

La FGR señaló que el túnel habría sido utilizado para el traslado de droga hacia Estados Unidos, aunque aún no se ha determinado el tiempo exacto en el que permaneció en funcionamiento.

El hallazgo representa un nuevo golpe contra estructuras del crimen organizado en la frontera norte del país, donde este tipo de construcciones clandestinas han sido detectadas en distintos puntos en años recientes.

En otro caso reciente, autoridades también reportaron el descubrimiento de un túnel en Las Choapas, Veracruz, donde se encontró una excavación de menor tamaño con características similares, lo que ha reforzado las investigaciones sobre posibles redes de operación vinculadas al crimen organizado en distintas regiones del país.