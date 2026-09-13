Dos lesionados tras volcadura en carretera federal 57: Escobedo

ESCOBEDO, Coah.- Dos personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova, durante la tarde del sábado.

El accidente se registró a la altura del ejido Primero de Mayo, también conocido como Estación Hermanas, donde el vehículo terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Las causas del percance no fueron establecidas en el lugar y quedaron sujetas al peritaje correspondiente de las autoridades federales.

Tras recibir el reporte, paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y elementos de Protección Civil de Escobedo se movilizaron hasta el sitio para brindar atención a los ocupantes.

Dos personas fueron auxiliadas por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención especializada.

Uno de los lesionados fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape, mientras que el segundo ingresó a la clínica del ISSSTE, donde quedaron bajo atención médica.

El percance generó la movilización de los cuerpos de auxilio y de las autoridades federales, quienes acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo del peritaje y de las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió la volcadura.

La unidad permaneció sobre la carretera después de salir de su trayectoria y volcar, por lo que se realizaron las maniobras correspondientes para atender el accidente y retirar el automóvil.

Hasta el cierre de esta información no se proporcionaron mayores detalles sobre el estado de salud de los lesionados.