Joven motociclista lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista resultó lesionado la mañana de este martes luego de ser impactado por un automóvil cuya conductora omitió el señalamiento gráfico de alto en calles de la colonia Praderas del Sur, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El accidente se registró en el cruce de las calles Valle Azul y Villa Española, donde, de acuerdo con el informe preliminar, un Toyota Yaris color blanco, conducido por María Ávila, intentó cruzar la vía preferencial sin tomar las debidas precauciones.

Al invadir la circulación, la unidad le quitó el derecho de paso a una motocicleta manejada por un joven identificado como Leobardo N quien tras el impacto salió proyectado y terminó sobre el pavimento ante la mirada de vecinos y automovilistas que presenciaron el percance.

Testigos dieron aviso inmediato al sistema de emergencias, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al joven.

Tras la valoración, se informó que presentaba golpes y contusiones, pero ninguna lesión que pusiera en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Oficiales del Departamento de Peritaje de Control de Accidentes se encargaron de levantar el croquis, recabar evidencias y determinar la mecánica de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

Ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde se buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales conforme al procedimiento correspondiente.