Accidente en Monclova genera caos vial en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance registrado la tarde del martes provocó un fuerte congestionamiento en el bulevar Harold R. Pape, en sentido de norte a sur, luego que una conductora no logró frenar a tiempo ante la luz roja de un semáforo y terminó impactando una camioneta. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce con la calle Mar Rojo, donde Kenya Mancinas, conductora de un Dodge Attitude color gris, perdió la distancia de seguridad y se estrelló contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet Groove gris, manejada por Sandra Morales.

Tras el impacto, la camioneta afectada presentó daños considerables en la parte trasera, quedando momentáneamente detenida sobre los carriles de circulación, lo que generó largas filas de vehículos y reducción de velocidad en la principal arteria de la ciudad.

La conductora afectada solicitó el apoyo de las autoridades, arribando elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente en el sitio para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Debido al caos vial generado, los oficiales ordenaron el retiro de las unidades y pidieron a las involucradas trasladarse a la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante las aseguradoras.