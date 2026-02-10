Mujer es ingresada de urgencia en Monclova tras intentar tomar su vida

MONCLOVA, COAH.— Una mujer fue ingresada de urgencia la noche de ayer a la Clínica del ISSSTE tras, presuntamente, tratar de suicidarse consumiendo medicamentos, hecho que activó protocolos médicos y el reporte a autoridades preventivas.

La paciente fue identificada como Cristina Castillo, de 42 años, quien fue trasladada al área de urgencias por su esposo, Reynaldo Garza, al notar que presentaba malestar intenso tras ingerir fármacos. Personal médico la recibió de inmediato y aplicó maniobras de estabilización para controlar su condición.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con datos recabados en el nosocomio, la mujer quedó bajo observación médica para monitoreo constante, mientras especialistas valoraban su evolución y respuesta al tratamiento. No se dieron a conocer más detalles clínicos.

Como parte del protocolo en este tipo de ingresos, se notificó a corporaciones de seguridad, por lo que elementos municipales acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe correspondiente.

Detalles confirmados

El caso fue canalizado ante la instancia investigadora competente, que dará seguimiento administrativo para el registro del incidente. Familiares permanecieron en el lugar en espera de información sobre la evolución de la paciente.