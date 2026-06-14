Hermanos lesionados tras accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA COAH.- La imprudencia al realizar una maniobra de cambio de trayectoria terminó con dos hermanos adolescentes lesionados y una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de ayer en calles de la colonia Praderas Casas Viejas.

El accidente ocurrió sobre la calle Obrero Unido, donde una motocicleta en la que viajaban Justin Alexander, de 15 años, y Aitoffer Edward, de 17, colisionó contra un automóvil habilitado como taxi.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los jóvenes circulaban a bordo de una motocicleta marca Itálica cuando, repentinamente, un Nissan blanco utilizado para el servicio de transporte de alquiler invadió su trayectoria durante una maniobra de incorporación.

Sin margen para reaccionar y evitar el impacto, los adolescentes terminaron chocando contra la unidad y fueron lanzados violentamente hacia la carpeta asfáltica, quedando tendidos con diversas lesiones y golpes visibles en distintas partes del cuerpo.

La escena generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio a través del sistema de emergencias.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Tras una valoración inicial, ambos fueron trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides para una revisión médica más detallada y descartar lesiones internas o complicaciones derivadas del percance.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y elaborar el peritaje correspondiente que permitirá determinar la mecánica exacta del choque.

Según la versión proporcionada por el conductor del taxi, identificado como Juan Alarcón Márquez, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y al efectuar un cambio de dirección no advirtió la proximidad de la motocicleta.

Las autoridades informaron que las lesiones sufridas por los dos hermanos fueron consideradas leves y no ponían en riesgo su vida.