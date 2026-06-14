Castaños: volcadura de camión refrescos causa daños materiales

La madrugada de este viernes terminó en aparatoso accidente para el operador de un tractocamión que transportaba refrescos hacia la Región Centro de Coahuila, luego de que la pesada unidad abandonara la carretera federal 53 y terminara volcada sobre una zona de terracería.

El percance se registró alrededor de las 05:30 horas a la altura del kilómetro 97, donde automovilistas que transitaban por el sector observaron la unidad siniestrada fuera de la carpeta asfáltica y de inmediato solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor, identificado como Juan Ángel, se desplazaba con dirección a Monclova al volante de un tractocamión Freightliner color blanco cargado con refrescos procedentes de Monterrey. Durante el trayecto, otro vehículo de carga habría invadido parcialmente su carril de circulación, obligándolo a realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión.

El operador intentó disminuir la velocidad y recuperar el control del volante; sin embargo, la maniobra resultó insuficiente. La pesada unidad salió del camino y terminó recostada sobre un costado entre la terracería, dejando severos daños materiales.

Paramédicos de Protección Civil de Mina, Nuevo León, acudieron al sitio para brindar atención médica al conductor. Pese a lo aparatoso de la volcadura, el trailero logró salir por sus propios medios de la cabina y únicamente presentó golpes menores.

Tras ser valorado por los socorristas, se determinó que no requería traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las causas precisas del percance. La volcadura provocó importantes pérdidas materiales y afectó la entrega de la mercancía que tenía como destino la Región Centro del estado.