Mujer se autolesiona en Monclova tras crisis emocional

MONCLOVA, COAH.- La amenaza de una posible tragedia movilizó durante la madrugada a cuerpos de emergencia y autoridades preventivas hacia el Fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, luego de que una mujer de 47 años se autolesionara con un cuchillo frente a integrantes de su familia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la Calle 16, en el cruce con la Calle 9, donde familiares solicitaron auxilio al sistema de emergencias al percatarse de que la mujer atravesaba por una severa crisis emocional.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Lorena Llanas manifestó su intención de quitarse la vida y posteriormente tomó un arma blanca con la que se provocó una lesión en la pierna derecha.

La situación generó momentos de tensión dentro del domicilio, principalmente para su hija, quien al observar a su madre alterada y encerrada en una habitación decidió pedir ayuda urgente, ante el temor de que pudiera causarse heridas de mayor gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio y encontraron a la mujer consciente, aunque visiblemente afectada emocionalmente. Tras una valoración médica, determinaron que la lesión presentada era superficial y no representaba riesgo inmediato para su integridad física.

Debido a las características de la herida, los socorristas realizaron las curaciones correspondientes en el lugar, descartando la necesidad de un traslado hospitalario.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública permanecieron en el domicilio para resguardar la zona, entrevistar a los familiares y tomar conocimiento de los hechos ocurridos.

La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación y evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.