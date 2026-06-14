Detienen a hombr por posesión de sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un recorrido de vigilancia realizado por elementos del Departamento de Seguridad Pública del Mando Coordinado derivó en la detención de un hombre señalado por la presunta posesión de sustancias ilícitas en calles de la colonia Venustiano Carranza.

La intervención ocurrió durante la tarde del jueves, cuando los oficiales patrullaban la calle Escobedo como parte de las acciones preventivas implementadas en distintos sectores del municipio. Durante el recorrido, los agentes detectaron a un individuo cuya actitud llamó la atención de los uniformados, por lo que procedieron a interceptarlo para realizar una inspección preventiva.

El sujeto se identificó como José Saúl Guía Torres, de 53 años de edad, conocido en el sector con el apodo de "Sorcho". Al efectuar la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias cinco bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras el hallazgo, los elementos procedieron al aseguramiento del individuo, informándole los motivos de su detención y garantizando el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación para la elaboración de las actas correspondientes y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica e iniciar las investigaciones pertinentes.

Las autoridades reiteraron que los recorridos de vigilancia continuarán en distintos puntos de Cuatro Ciénegas como parte de las estrategias encaminadas a detectar actividades ilícitas y reforzar la seguridad en las colonias del municipio.