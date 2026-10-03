Localizan sin vida a mujer dentro de su domicilio

FRONTERA, COAH.- Una mujer de 34 años fue localizada sin vida dentro de su domicilio en la colonia Occidental, luego de que elementos de la Policía Municipal acudieran tras recibir un reporte sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este sábado, en la vivienda marcada con el número 421 de la calle Melquiades Ballesteros.

Al llegar, los oficiales observaron desde una de las puertas entreabiertas a una mujer tendida en el piso, por lo que ingresaron al domicilio para verificar su estado.

Identificación de la víctima

La fallecida fue identificada como Mary Carmen Hernández Moreno, de 34 años. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron como apoyo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer tendría aproximadamente dos días de haber fallecido.

Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar, realizó la fijación de la escena y llevó a cabo la recolección de indicios antes de ordenar el levantamiento del cuerpo.

Antecedentes de la fallecida

En el sitio, las autoridades se entrevistaron con el padre de Mary Carmen, quien señaló que su hija vivía sola y padecía una enfermedad crónica. También refirió que tenía problemas relacionados con el consumo de alcohol.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas aparentes de violencia, por lo que se mantenía como una de las posibilidades un fallecimiento por causas naturales, aunque será la necropsia la que determine la causa oficial.