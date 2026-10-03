Operativo federal en Chiapas deja detenidos a alcalde y exalcalde de Suchiapa

Un operativo federal realizado en Chiapas dejó 21 personas detenidas, entre ellas el actual presidente municipal de Suchiapa, Jorge N, y el exalcalde Alexis N, informó este 3 de octubre el Gabinete de Seguridad de México.

La movilización también derivó en la captura de mandos y elementos de la Policía Municipal de Suchiapa. De acuerdo con la información oficial, las detenciones están relacionadas con investigaciones por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

¿Quiénes son los funcionarios detenidos?

El actual alcalde, Jorge Lorenzo Lara Cordero, encabeza el Ayuntamiento de Suchiapa durante el periodo 2024-2027. Antes de asumir la presidencia municipal, ocupó el cargo de director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi.

Nucamendi Gómez, por su parte, fue presidente municipal de Suchiapa en distintos periodos a partir de 2019 y posteriormente durante la administración 2021-2024.

Las detenciones forman parte de un operativo relacionado con la llamada Operación Enjambre, que en esta ocasión tuvo como uno de sus puntos de acción el municipio de Suchiapa.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica de los funcionarios ni sobre las siguientes etapas del proceso. Se espera que las autoridades proporcionen información adicional sobre las investigaciones y los procedimientos que enfrentarán las personas detenidas.