Muere Mauro Flores en enfrentamiento armado en Candela, Coahuila

CANDELA, COAH.- Un elemento de la Policía Estatal murió durante un enfrentamiento contra civiles armados registrado la madrugada de este martes en los límites de Coahuila y Nuevo León, donde las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y abatieron a uno de los atacantes.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando elementos del Grupo de Reacción Estatal detectaron una camioneta en la que se desplazaban civiles armados por brechas de Candela.

Los sujetos abrieron fuego contra los oficiales, quienes respondieron para contener la agresión. Durante el intercambio de disparos, el agente Mauro Flores Rodríguez resultó gravemente herido.

El oficial fue trasladado de emergencia hacia Monclova a bordo de una ambulancia de Cruz Roja. Pese a los esfuerzos de los paramédicos, posteriormente falleció en el Hospital Saint Marie debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

En el sitio, los elementos de seguridad abatieron a uno de los civiles armados y aseguraron la camioneta utilizada por los agresores.

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en los límites con Nuevo León y desplegaron un operativo para evitar el ingreso de más civiles armados al territorio coahuilense.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del enfrentamiento y se realizaron las diligencias correspondientes para integrar la investigación.

El enfrentamiento ocurrió en la madrugada

El enfrentamiento ocurrió en la madrugada cuando la policía detectó a civiles armados en Candela, lo que desató una intensa balacera. Las autoridades actuaron rápidamente para contener la situación y proteger a la comunidad.

Mauro Flores fue trasladado a un hospital

Mauro Flores fue trasladado a un hospital en Monclova, donde lamentablemente falleció tras recibir atención médica. Su muerte ha generado consternación entre sus compañeros y la comunidad.

Las autoridades han reforzado la vigilancia

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona tras el ataque armado, implementando operativos para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.