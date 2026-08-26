Descubre a marido con otra y lo choca

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una inesperada escena de celos terminó convertida en un accidente vial con tres vehículos involucrados, cuatro personas lesionadas y una buena dosis de reclamos familiares en calles del sector El Pueblo.

La conductora, quien además llevaba a una de sus hijas como acompañante, habría reaccionado al descubrir a su todavía marido con compañía y, al circular a la altura de lo que era Río Cinemas, antes del semáforo de la calle Aldama, terminó impactando por alcance al Hyundai.

El accidente y sus consecuencias

El golpe provocó que el Elantra girara y la conductora del Versa perdiera el control, hasta terminar ingresando a una pequeña vulcanizadora ubicada a la orilla de la calle Cuauhtémoc, siendo unas llantas apiladas lo que amortiguó el golpe.

El accidente dejó con lesiones a los dos conductores, a la hija que viajaba con la mujer y a la joven que acompañaba al hombre. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarles atención, mientras los reclamos entre los involucrados comenzaron prácticamente al mismo tiempo que las maniobras de auxilio.

La situación incluso tuvo un segundo capítulo familiar. Mientras la acompañante del hombre ayudaba a sacar algunas pertenencias del Hyundai, llegó otra hija de la conductora y, en medio de los ánimos encendidos, terminó enfrentándose con ella.

Elementos de Control de Accidentes tuvieron que intervenir para contener la discusión y evitar que el conflicto pasara a mayores. La joven acompañante del hombre aseguró que sus padres ya estaban separados cuando ella inició su relación con el hombre, argumento que no convenció a la hija de la mujer.

Conflicto familiar tras el choque

Finalmente, oficiales de Control de Accidentes aseguraron la zona y solicitaron una grúa para retirar los vehículos involucrados y trasladarlos a un corralón. La conductora y su hija fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica, mientras la mujer permaneció bajo custodia policial debido a su probable responsabilidad en el accidente.

Será la autoridad correspondiente la que determine las responsabilidades y, en su caso, quién deberá cubrir los daños ocasionados al tercer vehículo, cuyo conductor terminó involucrado en un pleito familiar que, definitivamente, no tenía nada que ver con él.