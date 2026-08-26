Identifican a pareja arrollada en la estatal 24

MONCLOVA, COAH.- Tras permanecer varias horas en calidad de desconocidos, las autoridades lograron identificar a la pareja que perdió la vida al ser arrollada mientras viajaba en bicicleta sobre la carretera estatal número 24.

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Raquel Sánchez, de 27 años y originaria de Monclova, y Roberto Hernández Pérez, de 47 años, quien era originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Circunstancias del accidente

El fatal accidente ocurrió durante la madrugada del lunes, a la altura del corralón de Grúas Chávez, cerca del kilómetro 5 de la carretera que comunica a Monclova con Candela, donde ambos fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena.

Tras el percance, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones estatales y municipales acudieron al sitio, mientras personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecieron hasta que familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado para realizar su identificación y reclamarlos.

Impacto en la familia

La tragedia también provocó una crisis entre los familiares de Esperanza, pues su madre habría sufrido posteriormente una emergencia relacionada con la ingesta de medicamentos tras conocer la muerte de su hija. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de identificar y localizar al conductor responsable, quien hasta el momento permanece prófugo.