Impide multitud Traslado en el IMSS

MONCLOVA COAH.-Una fuerte movilización policiaca se registró en la sala de urgencias de la Clínica 7 del IMSS, luego de que autoridades intentaran trasladar a una persona involucrada en hechos violentos ocurridos en Castaños.

Los hechos se registraron la tarde del martes, cuando oficiales de Seguridad Pública de Castaños solicitaron apoyo a sus homólogos de Monclova, debido a que eran agredidos por más de 30 personas que impedían el traslado de un individuo que se encontraba bajo resguardo policial.

La persona había participado en una riña que dejó como saldo a una persona herida de bala, además de oficiales de Seguridad Pública de Castaños lesionados.

Ante la situación, un total de 10 unidades de Seguridad Pública de Monclova y Castaños acudieron a la sala de urgencias de la Clínica 7 para realizar el traslado del lesionado; sin embargo, la intervención no pudo concretarse.

Familiares y conocidos del lesionado, alrededor de 30 personas, impidieron que las autoridades efectuaran el traslado, por lo que los elementos policiacos optaron por retirarse del lugar.

Durante el despliegue, una persona identificada como Perla agredió e intentó intimidar a integrantes de la prensa que realizaban su labor, además de insultarlos mientras realizaba una grabación en redes sociales.

Finalmente, el operativo policiaco se retiró de la Clínica 7 sin que se concretara el traslado de la persona que permanecía bajo resguardo policial.