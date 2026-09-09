Accidente de motocicleta en Monclova deja a pareja hospitalizada

MONCLOVA, Coah.- Lo que comenzó como un recorrido en motocicleta terminó con una pareja hospitalizada, luego de que un automóvil se atravesara en su trayectoria sobre la avenida Acereros, frente al estadio Kikapú Lucky Eagle.

El accidente ocurrió poco después de las 07:00 horas, cuando Omar Fuentes Sosa, de 31 años, conducía una motocicleta Izuka roja con negro acompañado de Miroslava Sarahí Ávila, ambos vecinos de la colonia Los Bosques.

La pareja circulaba hacia el norte por Acereros y, al llegar al cruce con Rubén Jaramillo, se encontró con un Ford Fiesta negro que ingresaba al cruce.

El automóvil era conducido por Adrián Montoya Riojas, quien circulaba por Rubén Jaramillo hacia el oriente. Según su declaración, momentos antes había llevado a su hijo a la escuela y, posteriormente, se dirigía a su domicilio, en la colonia Azteca.

El conductor manifestó que, al llegar a la avenida Acereros, no se percató de la proximidad de la motocicleta, por lo que terminó atravesándose en su trayectoria.

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio, atendieron a Omar y Miroslava y, posteriormente, los trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para que recibieran valoración médica.

Adrián Montoya Riojas quedó bajo custodia de las autoridades mientras se determinaban las responsabilidades por las lesiones ocasionadas y los daños materiales derivados del accidente.

Elementos correspondientes realizaron las diligencias y el peritaje para establecer formalmente cómo ocurrió el percance.