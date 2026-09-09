Vuelcan en la 57; cinco lesionados

ESCOBEDO, COAH.- Cinco personas resultaron lesionadas, una de ellas reportada en estado crítico, luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y volcara sobre la carretera Federal 57.

El accidente ocurrió cerca de las 23:50 horas, a la altura del kilómetro 50, en territorio de Escobedo, donde se movilizaron cuerpos de emergencia.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil y Bomberos, los ocupantes viajaban desde Ciudad Acuña con dirección a Acapulco cuando ocurrió el accidente.

El conductor explicó que, al circular por el tramo, cayó en un bache y, debido a que las líneas de la carretera no eran visibles, no pudo determinar hacia qué lado maniobrar para evitar perder el control.

La unidad abandonó la carpeta asfáltica y, posteriormente, volcó en repetidas ocasiones hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos.

Antes del arribo de los cuerpos de rescate, varios traileros que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar a los ocupantes y ayudaron a sacarlos del vehículo.

Posteriormente arribó una ambulancia del SAMU, cuyos paramédicos brindaron atención a los cinco lesionados.

Estado de los lesionados

Natividad Flores Vargas, de 38 años, y José Hugo Flores Vargas, de 41, fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Una de las personas fue reportada en estado crítico.

También resultaron lesionados Alisson 'N', de 14 años; Marco Antonio Vargas Navarrete, de 45; y Carlos Omar Vargas Navarrete, de 35, quienes presentaban diversas molestias derivadas del accidente.

Los cinco fueron canalizados al Hospital Amparo Pape para recibir valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades se encargarían de establecer las causas precisas de la volcadura y las condiciones que presentaba el tramo carretero al momento del percance.