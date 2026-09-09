Tumba poste y daña cuatro vehículos en el Pape

MONCLOVA, COAH.- Cuatro vehículos dañados y un poste de madera partido desde su base dejó un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance ocurrió alrededor de las 09:30 horas, a la altura del restaurante Boruca, cuando una camioneta que realizaba un retorno terminó atravesándose al paso de otra unidad.

Detalles del Accidente

Jacobo Rodríguez conducía una Ford pick-up guinda de sur a norte y, al llegar al retorno ubicado frente al establecimiento, intentó reincorporarse hacia el sur.

Durante la maniobra, presuntamente no extremó precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de una Volkswagen, propiedad de la empresa Chyrsa, conducida por Jesús Rodríguez.

Tras el impacto, la Ford salió proyectada y terminó contra un poste de madera, propiedad de Telmex, que fue partido desde su base.

El choque también alcanzó a dos vehículos estacionados a la orilla del bulevar: un Chevrolet y una Ford EcoSport gris, propiedad de Natalia Rangel y Valeria Hernández.

Respuesta de Emergencia

La magnitud del accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, oficiales de Tránsito Municipal y personal del Departamento de Control de Accidentes.

Los socorristas valoraron a Jacobo Rodríguez y Jesús Rodríguez, quienes no presentaron lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Debido a que las unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación, oficiales de Tránsito realizaron labores de vialidad en los carriles de norte a sur para prevenir otro percance.

Bomberos también cubrieron con tierra los líquidos automotrices derramados sobre el pavimento, con el objetivo de reducir el riesgo para los automovilistas.

Personal de Control de Accidentes realizó el peritaje correspondiente para establecer la responsabilidad del accidente.

Al concluir las diligencias, los vehículos fueron remolcados a un corralón, mientras los conductores y las propietarias de las unidades estacionadas fueron trasladados a la jefatura para buscar un acuerdo por los daños ocasionados.