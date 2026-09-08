Refuerzan seguridad en Frontera: operativo de proximidad

FRONTERA, COAH. - La presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal se reforzó la tarde del martes en cinco colonias señaladas por concentrar reportes de robos y riñas.

El operativo de proximidad se desplegó en los sectores Huichasal, 10 de Mayo, Jardines del Aeropuerto, Regidores y Occidental, donde las unidades policiacas realizaron recorridos preventivos y mantuvieron presencia en distintos puntos.

La estrategia tuvo como objetivo reducir la incidencia de conflictos y robos mediante una vigilancia visible y un contacto más cercano entre los agentes municipales y los habitantes.

Durante la tarde, las patrullas recorrieron calles de las cinco colonias para fortalecer las labores preventivas y atender zonas donde los reportes ciudadanos habían generado una mayor demanda de intervención policial.

Seguridad Pública Municipal concentró el despliegue en estos sectores como parte de las acciones dirigidas a inhibir conductas delictivas y reforzar la vigilancia en áreas consideradas prioritarias.

El operativo también buscó mantener comunicación directa con los vecinos y ampliar la presencia de los uniformados en los puntos identificados por la corporación con mayor necesidad de atención preventiva.

En la información proporcionada no se reportaron detenciones ni enfrentamientos derivados de los recorridos.

El despliegue se mantuvo como una medida preventiva para contener los reportes de riñas y robos, además de fortalecer la seguridad en los cinco sectores.

La vigilancia forma parte de las acciones de proximidad implementadas por la corporación en colonias que registran una mayor demanda de presencia policial.