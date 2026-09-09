Detienen a hombre por amenazas y portar cuchillo en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal luego de que presuntamente amenazara a los oficiales y fuera sorprendido con un cuchillo durante una revisión en la colonia Las Esperanzas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, cuando los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia por la calle Francisco Javier Mina, en el cruce con Mariano Escobedo.

En ese punto observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, mostró una actitud evasiva y aparentemente intentó ocultarse entre los vehículos estacionados.

Los oficiales le dieron alcance y, tras identificarse como elementos de la Policía Preventiva Municipal, cuestionaron al individuo sobre su comportamiento.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre respondió con amenazas e insultos hacia los agentes, por lo que estos le solicitaron una inspección corporal, a la cual accedió de manera voluntaria.

Durante la revisión localizaron en el bolsillo delantero derecho de su pantalón un cuchillo con hoja de acero. Ante el hallazgo, los agentes procedieron a detenerlo alrededor de las 10:20 horas. El hombre fue identificado como Jesús Andrade Valenzuela, de 40 años, con domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

Tras ser desarmado, Jesús fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

El detenido quedó a disposición de la autoridad investigadora por los delitos de amenazas, portación de arma prohibida y/o lo que resulte.