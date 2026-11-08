Chocan dos motociclistas; uno termina hospitalizado

MONCLOVA, COAH.- Un choque entre dos motocicletas dejó a uno de los conductores con lesiones de consideración y bajo atención médica, luego de que presuntamente uno de los participantes no respetara un señalamiento de alto en calles de la colonia Guerrero.

El accidente ocurrió durante la noche en el cruce de las calles 27 y 8, donde Isaac Dávila Charles circulaba a bordo de una motocicleta roja con dirección al poniente, cuando otra unidad de dos ruedas se atravesó en su trayectoria y provocó el impacto.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la motocicleta que conducía Isaac transitaba por una vialidad con preferencia de paso. Sin embargo, al llegar al crucero, Jesús Emanuel Domínguez Villanueva, quien manejaba la segunda unidad, presuntamente ignoró el señalamiento de alto y terminó chocando contra él.

La colisión provocó que Isaac sufriera golpes en el rostro y una probable fractura en una de sus manos, por lo que fue necesaria la intervención de los elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para una valoración médica más completa y determinar el alcance de sus lesiones.

Acciones de la autoridad

En tanto, elementos de las autoridades correspondientes realizaron las diligencias en el sitio para documentar el percance y establecer cómo ocurrió el accidente.

Jesús Emanuel fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes, que determinarían su situación legal y las responsabilidades derivadas del choque.