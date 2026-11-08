´Pescan´ a abuelito robando en Soriana

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 64 años terminó en las celdas municipales luego de ser descubierto por personal de seguridad de Soriana Huemac cuando presuntamente intentaba abandonar el establecimiento con diversa mercancía sin pasar por las cajas registradoras tras comerse unos chocolates.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de este sábado en la sucursal ubicada sobre la avenida Huemac, en la colonia Anáhuac, donde los guardias detectaron la presunta maniobra y lograron interceptar al adulto mayor antes de que saliera de la tienda.

El señalado fue identificado como Ramiro Rodríguez, vecino del fraccionamiento Francisco I. Madero, quien quedó bajo resguardo de los empleados mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

Acciones de la autoridad

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron con su detención ante el señalamiento directo del personal de seguridad del supermercado. Posteriormente, don Ramiro fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, autoridad que se encargaría de determinar su situación legal.