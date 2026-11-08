Saca a pasear a su pitón y se vuelve la sensación

Un hombre llevó a pasear a su peculiar mascota a la Ciudad Deportiva, donde se convirtió en la sensación entre los pequeños, aunque también provocó temor entre algunos padres de familia.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Mientras algunos acostumbran llevar a sus perros de paseo, un hombre decidió salir con una acompañante bastante más larga y escamosa: una pitón bola que terminó convirtiéndose en la sensación de la Ciudad Deportiva, donde robó miradas, despertó curiosidad y también provocó más de un susto.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando Uriel Fraire llegó con el impresionante reptil a las instalaciones deportivas, particularmente al campo donde se llevaba a cabo un torneo de tochito. Su peculiar paseo no pasó desapercibido, pues varios pequeños quedaron fascinados observando al animal, mientras algunos padres de familia no compartieron el mismo entusiasmo y optaron por llamar al 911 para reportar la presencia de lo que consideraban un ejemplar peligroso.

El aviso movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para verificar la situación y descartar algún riesgo para las familias que se encontraban en el complejo deportivo.

Acciones de la autoridad

Al entrevistarse con el propietario, los oficiales revisaron la documentación y los permisos que presentó para acreditar la posesión del reptil. Durante la conversación, el hombre comentó que tenía otros diez ejemplares y explicó, ante la curiosidad de los presentes, que este tipo de animales podía alcanzar precios de entre siete mil y nueve mil pesos.

El propietario también explicó que la pitón bola no es venenosa y que, aunque no representa un peligro por la presencia de veneno, es una especie que captura y mata a sus presas mediante la constricción, envolviéndolas con su cuerpo hasta inmovilizarlas.

Detalles confirmados

Tras revisar los documentos, los uniformados no reportaron irregularidades y únicamente recomendaron al hombre extremar precauciones y guardar a su reptil, principalmente por la presencia de niños y familias en las instalaciones.

Finalmente, el propietario accedió a guardar a su peculiar compañera, que por un rato le robó protagonismo a los partidos y actividades deportivas. Porque en la Ciudad Deportiva hubo de todo este sábado, hasta quien decidió sacar de paseo a una pitón bola y terminó convirtiéndola en la estrella del lugar.