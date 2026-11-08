Motociclista Edgar Soto resulta herido tras choque con taxi en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista de apenas 18 años resultó lesionado durante la madrugada, luego de ser embestido por un taxi cuyo conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, lejos de detenerse para auxiliarlo, escapó del lugar y dejó abandonada a la víctima.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Industrial, poco antes de que el joven llegara al puente vehicular, donde terminó proyectado contra los muros de contención tras recibir un fuerte impacto por alcance.

El afectado fue identificado como Edgar Martín Soto Cepeda, quien circulaba hacia el norte cuando fue alcanzado por un Nissan Tsuru blanco, presuntamente perteneciente a la línea de taxis Ábrego, con placas A-505-CUE.

La fuerza del choque lanzó al motociclista contra las estructuras de concreto, provocándole diversos golpes que requirieron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja. Después de brindarle los primeros auxilios, los socorristas lo trasladaron a un hospital para una valoración médica y descartar lesiones de mayor consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxista no permaneció en el sitio. Tras el impacto, habría realizado una maniobra para retornar, circuló en sentido contrario y posteriormente tomó uno de los costados del puente para escapar, sin hacerse responsable de lo ocurrido.

El percance también ocasionó que una parte del muro de contención se desprendiera y cayera sobre los carriles contrarios. El fragmento terminó golpeando una camioneta conducida por Magdalena Villarreal, quien se desplazaba hacia el sur luego de concluir su jornada laboral.

La unidad de Magdalena presentó daños materiales, aunque no se reportaron lesiones de su parte.

Elementos de las autoridades municipales acudieron para asegurar el área, dirigir el tránsito y tomar conocimiento del accidente, además de iniciar las actuaciones correspondientes para tratar de establecer la identidad y paradero del conductor que abandonó al motociclista.