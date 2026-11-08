Motociclista José Alfredo Jiménez resulta herido en accidente en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un motociclista terminó tendido sobre el pavimento luego de ser impactado por el conductor de un automóvil que, lejos de detenerse para responder por el accidente, abandonó el lugar y escapó antes de la llegada de las autoridades.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas de este sábado sobre la calle Progreso, en el cruce con la carretera federal número 30, en la colonia Pemex, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como José Alfredo Jiménez Rodríguez, de 29 años, vecino de la colonia La Sierrita, quien circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue alcanzado por un Chevrolet Malibu gris.

Tras el impacto, el motociclista perdió el equilibrio y cayó directamente contra el pavimento, quedando sobre la carretera 30, por lo que testigos que presenciaron el accidente realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y detectaron que presentaba un esguince en el tobillo izquierdo. Aunque fue atendido en el lugar, no requirió traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los datos del incidente, el conductor del automóvil se retiró antes de que llegaran las autoridades. Elementos del Departamento de Control de Accidentes recorrieron calles cercanas en busca de la unidad señalada, pero no lograron localizarla.

Por fortuna, José Alfredo portaba casco de seguridad al momento del choque, lo que contribuyó a que no presentara lesiones de mayor gravedad.

Orientación al afectado

Finalmente, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable.