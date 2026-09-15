Motociclista resulta lesionado en Frontera: choque con camioneta

FRONTERA, Coah.– Un motociclista terminó lesionado y hospitalizado después de que una camioneta presuntamente le cerrara el paso al ignorar un señalamiento de alto, en calles de la colonia Occidental.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas del lunes, en el cruce de Oaxaca y 5 de Febrero, donde Anuar Gael Andrade Maldonado, de 22 años, fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

El joven, vecino del mismo sector, se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika gris cuando llegó al citado crucero y se encontró con una camioneta Chevrolet color arena, cuyo conductor aparentemente no respetó el alto.

La unidad era tripulada por Francisco Luna Villanueva, de 59 años, también residente de la colonia Occidental, quien al intentar cruzar la intersección terminó invadiendo la trayectoria de la motocicleta.

El impacto provocó que el motociclista cayera sobre la carpeta asfáltica, por lo que testigos solicitaron mediante el 911 la presencia de los cuerpos de emergencia y las autoridades.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron al joven en el lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, determinaron trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, para una valoración médica.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para determinar cómo ocurrió el choque y establecer responsabilidades.

El conductor de la camioneta fue asegurado y trasladado a la comandancia municipal, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se buscaba llegar a un acuerdo con la parte afectada por los daños y las lesiones ocasionadas en el percance.