Motociclista resulta lesionado tras ser embestido por camioneta en la colonia Occidental

FRONTERA, COAH.- Un motociclista de 22 años resultó lesionado luego de ser embestido por el conductor de una camioneta que ignoró un señalamiento gráfico de alto, durante la noche del lunes en calles de la colonia Occidental.

El accidente se registró alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Oaxaca y 5 de Febrero, donde paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención prehospitalaria a Anuar Gael Andrade Maldonado, de 22 años de edad, vecino de la colonia Occidental.

Detalles del accidente

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika de color gris cuando chocó contra una camioneta Chevrolet de color arena, conducida por Francisco Luna Villanueva, de 59 años de edad, habitante también del sector.

El accidente sobrevino cuando el conductor de la camioneta no extremó precauciones al tratar de cruzar el lugar, por lo que terminó atravesándose en la trayectoria del conductor del vehículo ligero.

A consecuencia del impacto, el joven motociclista salió disparado de la motocicleta y terminó sobre el pavimento. Testigos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y de las autoridades a través del número 911.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para establecer el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Atención médica y consecuencias

Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana auxiliaron al lesionado y, luego de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó en manos de los especialistas.

El conductor de la camioneta fue asegurado por las autoridades y llevado a la comandancia municipal, donde buscaría resolver su situación legal al llegar a un arreglo con la parte afectada por las lesiones y daños en agravio del motociclista.