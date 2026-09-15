Taxista provoca carambola y lesionó a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista que se dirigía a trabajar terminó en el hospital luego de verse involucrado en una carambola provocada, presuntamente, por un taxista que no respetó la luz roja del semáforo en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Juárez.

El accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas de este martes, cuando Héctor Julián Moreno avanzaba en su motocicleta por el bulevar Juárez, acompañado por José Alberto, quien conducía un Kia Río guinda.

Ambos circulaban hacia el poniente y, al tener el paso mediante la luz verde del semáforo, continuaron su trayecto. Héctor se dirigía a una gasolinera en construcción ubicada en los límites de Monclova y Frontera, donde acudiría a trabajar.

Detalles del accidente

Al llegar al concurrido crucero, su recorrido fue interrumpido por un Chevrolet Spark blanco de la línea Radio Taxi Express, conducido por Alberto Valenzuela, quien transitaba por el bulevar Pape hacia el norte.

De acuerdo con las primeras diligencias, el taxista habría ingresado al cruce pese a tener la luz roja, quitándole el derecho de paso al motociclista.

El impacto provocó que Héctor saliera proyectado de la motocicleta y terminara contra el Kia Río que circulaba junto a él, generándose así la carambola.

Atención médica y peritaje

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliar al motociclista, quien presentó diversos golpes. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje y establecer la mecánica del percance, mientras otros agentes apoyaron con el control de la circulación debido a que la motocicleta quedó obstruyendo parte de la vialidad.

Será el peritaje oficial el que determine la responsabilidad de los conductores involucrados, aunque las primeras indagatorias señalaron al operador del taxi como presunto responsable por no respetar la señal del semáforo.