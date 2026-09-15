Tres hombres intentan robar cableado de cobre en Rebasa: Monclova

MONCLOVA, Coah.– Tres hombres que presuntamente pretendían apoderarse de cableado de cobre fueron sorprendidos por personal de seguridad dentro de las instalaciones de Rebasa, por lo que emprendieron la huida hacia el monte antes de que llegara la Policía Municipal.

El intento de robo ocurrió cerca de la medianoche de este martes, en las instalaciones de la empresa ubicadas sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, cerca de la avenida 4.

De acuerdo con el reporte proporcionado a las autoridades, Felipe Cruz, guardia de seguridad de Rebasa, realizaba sus recorridos de vigilancia cuando detectó a tres individuos vestidos con ropa oscura merodeando en un área donde se encuentra equipo obsoleto con una importante cantidad de cableado de cobre.

El vigilante señaló que no era la primera ocasión en que personas ajenas a la empresa intentaban ingresar para apoderarse de dicho material, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar para atender el reporte y, al llegar, los sospechosos emprendieron la carrera hacia una zona de monte, aparentemente al percatarse de la presencia de las unidades oficiales.

Los agentes desplegaron recorridos por las inmediaciones de la empresa y calles cercanas, con la intención de localizar a los tres sujetos; sin embargo, pese a la búsqueda, no lograron ubicarlos.

Los presuntos ladrones escaparon con las manos vacías, por lo que el operativo permitió evitar que se concretara el robo del material que se encontraba dentro de las instalaciones. Las autoridades mantuvieron recorridos en el sector y tomaron conocimiento del reporte, mientras el personal de seguridad de la empresa permaneció atento ante cualquier nuevo intento de ingreso.